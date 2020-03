Program de susținere a producției de usturoi

În Ședința Guvernului din 18 martie 2020 a fost aprobată o Hotărâre care modifică și completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei...