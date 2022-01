Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Nationale, in care afirma ca domeniul culturii a fost afectat de pandemia de COVID-19, context in care subliniaza ca este necesara o abordare mai complexa a sprijinului statului in ceea ce priveste acest domeniu.…

- “Dezvoltarea potentialului turistic al Romaniei devine realitate doar daca toti factorii decidenti vor urmari o strategie comuna, inclusiv in operationalizarea fondurilor europene. Inca din primele zile de mandat am spus ca vreau sa fac echipa cu toti reprezentantii din turism si impreuna sa realizam…

- Guvernul a aprobat Strategia Naționala Anticorupție – document programatic pentru urmatorii patru ani in acest domeniu vital si obiectiv important asumat de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta. „Romania are nevoie de un set solid de masuri pentru prevenirea coruptiei, consolidarea…

- Acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta intre Comisia Europeana (CE) si Romania, pentru disponibilizarea unei o prime transe, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, a fost parafat vineri de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza ministerul de resort, intr-un comunicat…

- Potentialul turistic al Romaniei trebuie sa se transforme din slogan in realitate economica, iar printre masurile avute in vedere se numara acordarea de vouchere de vacanta de 1.450 de lei pentru angajatii din sectorul bugetar, in vederea dezvoltarii turismului intern si modificarea cadrului legislativ…

- Analiza KEYSFIN: Care este evoluția companiilor in primele 9 luni din 2021. Mai multe companii noi dar și mai multe insolvențe, suspendari, radieri și dizolvari. Potrivit ultimei ediții a raportului KeysFin Macro Update, mediul de afaceri romanesc ramane in continuare incert, ca urmare a impactului…