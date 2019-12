Iohannis vrea alegeri locale in 2 tururi: Amenintarea PSD cu motiune de cenzura nu sperie pe nimeni. Ar fi primul pas spre anticipate

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…

- Ministerul Sanatatii anunta ca vaccinarea gratuita antiHPV va demara in luna ianuarie a anului 2020. MS a finalizat licitatia pentru achizitia dozelor de vaccin antiHPV, iar primele 20.000 vor fi distribuite incepand de saptamana viitoare la directiile de sanatate publica. "Acordul…

- Euro si dolarul continua avantul, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7669 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult fata de miercuri. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3343 de lei/unitate, cu 0,21% mai mult fata de sedinta…

- Sediul companiei de stat TAROM nu a fost vizitat, miercuri, nici de reprezentanti ai Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si nici ai DIICOT, existand o singura solicitare venita din partea DNA, trimisa in luna august, fara legatura cu cazul fostei sefe a companiei, Madalina Mezei. Potrivit…

- S-au incheiat rapid consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si USR. Liderul Dan Barna a reiterat la final ca formatiunea sa isi doreste organizarea de alegeri anticipate in februarie 2020. "Am luat inca de aseara mesajul presedintelui de sustinere a anticipatelor, azi chiar am inaintat…

- Liderii democrati care se ocupa de ancheta Congresului american in cadrul procedurii de destituire a lui Donald Trump au transmis un ordin oficial prin care someaza Casa Alba sa le trimita, pana in 18 octombrie, o serie de documente legate de convorbirea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca vor fi asigurate 10.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea copiilor intre 6 luni si 3 ani, din categoriile cu risc de imbolnavire si cu diverse afectiuni. "Prin Acordul Cadru pe care Ministerul Sanatatii il are incheiat cu cei 5 furnizori de…