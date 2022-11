Iohannis vorbește despre varianta amânării unei decizii privind intrarea României în Schengen Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Riga, ca, daca pana la Consiliul JAI din 8 decembrie nu exista o certitudine pentru un vot favorabil privind accederea Romaniei la Schengen, este posibila o amanare a acestei decizii cu o luna sau doua. „Cred ca s-a vehiculat 8 decembrie ca si un termen final, ceea ce nu este. 8 decembrie este prima posibilitate cand aceasta chestiune poate fi discutata si interesul meu, al nostru este ca atunci cand se voteaza sa avem un vot clar pentru accesul Romaniei la Schengen. Nu este util pentru absolut nimeni sa fortam un vot care poate nu este cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

