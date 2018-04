Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o alocuțiune in cadrul seminarului „Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est – o abordare de la București”. Iata ce a spus președintele, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Tema propusa de CEPA pentru aceasta dezbatere…

- Una dintre principalele amenițari de securitate este ”comportamentul ostil” al Rusiei, a declarat joi președintele Klaus Iohannis, care a evitat insa sa nominalizeze direct Federația Rusa, ca sa nu fie ”prea concret”.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul seminarului „Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est – o abordare de la București”. Președintele a transmis partenerilor americani ca așteapta o prezența militara sporita in Romania și a explicat ca țara noastra a alocat…

- Palatul Cotroceni va gazdui, joi, seminarul "Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est - o abordare de la Bucuresti", lucrarile urmand sa fie deschise de presedintele Klaus Iohannis. In cadrul reuniunii, oficiali, experti, analisti si reprezentanti ai industriei apararii din Romania…

- Ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, se intalneste joi, la Bucuresti, cu procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, potrivit site-ului oficial al diplomatiei franceze. Ministrul francez se afla in vizita la Bucuresti, unde a avut,…

- Solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire, la Cotroceni, cu omologul sa sarb, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti.

- In aceasta primavara, in perioada 17-18 martie, la Bucuresti, are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari, scoli de limbi straine…

- A XII-a editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment national de fiscalitate si legislatie, reuneste specialisti din cele mai importante companii de consultanta fiscala care vor oferi solutii pentru provocarile anului 2018. Evenimentul are loc in perioada 1-2 februarie 2018 la JW Marriott,…