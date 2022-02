Iohannis: Vom achiziționa avioane de ultimă generație F-35 Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la baza aeriana din Campia Turzii, ca Romania are in vedere achiziționarea de avioane „de ultima generație” F-35. „In ceea ce ne privește, Romania este hotarata sa-și dezvolte și sa-și modernizeze in continuare capabilitațile militare, conform angajamentelor asumate in cadrul Alianței Nord-Atlantice. In același timp, vom acorda și pe mai departe o atenție sporita creșterii capacitații operaționale a tuturor structurilor militare, atat prin efort național, cat și in context multinațional. Continuarea eforturilor strategice ale Romaniei pentru garantarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

