- Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune, referitor la deciziile privind noaptea de Inviere și, implicit, la acordul MAI-BOR, ca atat președintele Klaus Iohannis, cat și premierul Ludovic Orban erau la curent cu...

- Ministrul de Interna Marcel vela a declarat, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au stiut despre acordul incheiat intre MAI si Biserica Ortodoxa in legatura cu distribuirea luminii de Pasti.

- Președinția a anunțat, luni dimineața, ca președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12.00, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și ministrul sanatații, Victor Costache. Dupa…

- Președintele ALDE Calin Popescu – Tariceanu a lansat, luni, un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis care, dupa multe zile de absența, a dat publicitații o declarație de presa in cazul pandemiei cu noul coronavirus. “Domnul Iohannis, prin obsesia de a avea Guvernul lui, judecatorii lui, procurorii lui,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a publicat, marți, motivarea deciziei prin care constata conflictul juridic de natura constituționala intre președinte și Parlament și il obliga pe Klaus Iohannis sa desemneze un premier capabil sa coaguleze o majoritate. In motivare, Curtea combate, extrem de…

- Președintele i-a numit in funcții, joi, pe noii șefi ai DNA, DIICOT și PG, propuși de ministrul Justiției Catalin Predoiu – Gabriela Scutea este noul procuror general al Romaniei, Giorgiana Hosu este procuror șef DIICOT, iar Crin Bologa este procuror șef al DNA. CSM a dat aviz negativ pentru Scutea…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…

- Ludovic Orban a declarat luni, dupa citirea moțiunii de cenzura a PSD, ca parlamentarii PNL nu vor vota investirea altui Guvern, chiar daca președintele Klaus Iohannis il va propune tot pe el in funcția de premier. „Daca se ajunge in varianta de anticipate, parlamentarii PNL nu vor vota investirea niciunui…