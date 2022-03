Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat marti ca indiciile disponibile pana acum arata ca drona care s-a prabusit la Zagreb joia trecuta era neinarmata. Intrebat despre incident, Stoltenberg a precizat, intr-o conferinta de presa, ca informatiile preliminare disponibile indica pana acum…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, 15 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Bulgariei, Rumen Radev, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.Cei doi oficiali au programate convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, la…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta demersul omologului sau de la Chisinau, președintele Maia Sandu, privind semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si a asigurat statul vecin ca Romania va acorda tot sprijinul in acest demers. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un nou pod peste raul Prut, un imprumut nerambursabil de 100 de milioane de euro și eliminarea tarifelor de roaming sunt cateva dintre principalele subiecte pe agenda ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și Romania. Informațiile au fost prezenttae luni de președintele Republicii Moldova,…