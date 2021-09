Iohannis: USR PLUS s-a discreditat iremediabil în fața românilor Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ieșit public pentru prima data dupa izbucnirea crizei din cadrul Coaliției la putere și i-a criticat vehement pe liderii USR PLUS care au apelat la alianța cu AUR: ”Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga țara noastra. Prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale, USR PLUS tradeaza voința cetațenilor care și-au pus speranțele intr-o coaliție de centru-dreapta, care sa dezvolte Romania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca USR PLUS tradeaza vointa cetatenilor prin noua alianta cu partidul AUR.El mai precizeaza ca este un semnal ingrijorator si extrem de grav ca un partid care reclama ca are valori democratice si este reformist se aliaza cu un partid cu viziuni antagonice…

- Presedintele Klaus Iohannis: „Noua alianta creata in aceste zile intre USR PLUS si AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga tara noastra”. „Solicit USR PLUS sa cumpaneasca foarte bine implicatiile asocierii…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Facebook la criza prin care trece coaliția de guvernare și la faptul ca USR Plus s-a aliat cu AUR pentru a avea suficiente semnaturi pentru a depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului din care face parte. „Noua alianța creata in aceste zile intre USR…

- Klaus Iohannis „trage de urechi” USR-PLUS, pentru alianța cu AUR: „Este un afront adus romanilor. S-au discreditat iremediabil” Klaus Iohannis „trage de urechi” USR-PLUS, pentru alianța cu AUR: „Este un afront adus romanilor. S-au discreditat iremediabil” Klaus Iohannis a ieșit public pentru prima data…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a comentat moțiunea de cenzura USR PLUS AUR. USR PLUS s-a discreditat iremediabil, face un joc politic meschin prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale. Mesajul președintelui Klaus Iohannis a fost transmis sambata, pe Facebook. „Prin alianța…

- ​Prședintele Klaus Iohannis intervine în conflictul din Coaliție, lansând un atac dur la adresa USR-PLUS, acuzând ca „noua alianța” cu AUR este „un afront la adresa românilor”. Șeful statului comenteaza, pe Facebook, ca prin moțiunea depusa alaturi…

- Iata ce a scris președintele pe Facebook:"Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga țara noastra.Prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale,…

- ”Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga țara noastra. Prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale, USR PLUS tradeaza…