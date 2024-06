Iohannis – unealta lui Orban, marioneta lui Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, are un susținator pentru funcția de secretar general al NATO. Prezent la un eveniment in județul Bihor, mai precis in Salonta, prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat ca il susține pe șeful statului roman in cursa pentru șefia NATO, relateaza Maszol.ro.

- Premierul maghiar Viktor Orban susține candidatura președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO și aderarea deplina a Romaniei la Spațiul Schengen. Declarația a fost facuta in timpul unei vizite in Romania, potrivit Maszol.ro.

- Radu Dragusin si-a decis viitorul! Impresarul internationalului roman, Florin Manea, a anuntat unde va juca fundasul nationalei sezonul viitor. Chiar daca s-a vorbit de interesul lui Napoli, ce l-a dorit si in trecut, Florin Manea a declarat ca Radu Dragusin va ramane la Tottenham. Radu Dragusin si-a…

- Cum a ajuns Iohannis in barca lui Viktor Orban și pana unde poate merge Bucureștiul pentru a-și atinge ambițiile de a avea un secretar general NATO? Klaus Iohannis i-a invitat la consultari pe prim-miniștrii din Belgia, Ungaria și Croația sub pretextul consultarilor pentru Agenda Strategica a UE…

- Avantul lui Mark Rutte spre conducerea NATO a fost intrerupt și, deocamdata, premierul olandez ramane in stand by, chiar daca Statele Unite doreau ca problema succesiunii lui Jens Stoltenberg sa fie incheiata inca din ianuarie. Acum, Ungaria sau Turcia au un nou favorit in persoana lui Klaus Iohannis…

- Premierul demisionar din Olanda, Mark Rutte, despre care presa internaționala a relatat ca este susținut de SUA pentru funcția de Secretar General al NATO, a folosit un adjectiv fara grad de comparație la adresa președintelui roman Klaus Iohannis.

- Mark Rutte a vorbit, pentru prima data, despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Premierul olandez a fost intrebat de un jurnalist din țara lui cum o sa fie sa stea la masa cu unul care se crede mai bun pentru șefia Alianței Nord-Atlantice. Rutte l-a laudat pe președintele roman.

- Cancelarul federal austriac Karl Nehammer a declarat jurnalistilor dupa intalnirea avuta joi la Bucuresti cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca nu exista inca un calendar concret pentru dorita admitere deplina a Romaniei in spatiul Schengen, iar foaia de parcurs spre acest obiectiv va depinde…