- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la o dezbatere pe tema educatiei, ca analfabetismul functional, a carui rata este de 42% in Romania, “se reflecta foarte vizibil si in inaltele sfere ale politicii romanesti”. In discursul sau, seful statului a ironizat-o pe Viorica Dancila: “Continuam…

- A pension system mainly managed by the state is not sustainable in a country with low birth rate and negative migration, President Klaus Iohannis stated on Wednesday at the launching of the report called "World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise," that took place at…

- "Numarul mare de legi din zona Educatiei ajunse la promulgare, adesea cu prevederi contradictorii, denota ca la noi se face politica educationala dupa ureche. Chiar raportul lansat astazi ne arata ca multe dintre esecurile inregistrate de anumite sisteme de Educatie pot fi explicate prin politici…

- Un sistem de pensii gestionat preponderent de stat nu este sustenabil intr-o tara cu natalitate redusa si cu migratie negativa, a afirmat presedintele Klaus Iohannis la lansarea raportului "World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise", conform Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis implineste, astazi, varsta de 59 de ani. Iohannis s-a nascut in 13 iunie 1959, la Sibiu, oras al carui primar a fost din 2000 si pana in 2014, cand a fost ales presedinte al Romaniei.La fel ca anul trecut de ziua sa, presedintele nu are un program special in aceasta…

- Sunt banii oamenilor, nu te joci! Este reacția președintelui Klaus Iohannis la apariția unui proiect de lege care vorbea despre suspendarea pentru șase luni a plaților la Pilonul II de pensii. Șeful statului a declarat luni seara ca spera ca PSD sa nu se atinga de banii din Pilonul II.