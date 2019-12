Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis luni liberalilor, in sedinta Biroului Politic National la care participa, ca "autosuficienta" dupa victoria in alegerile din acest an ar fi cea mai mare greseala pentru partid, mentionand ca PSD nu a fost inlaturat total de la putere in conditiile in care are…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la Parlament, unde participa la sedinta Biroului Politic National al PNL, a declarat ca urmeaza sa discute cu liberalii despre aspecte legate de campania electorala. "Am facut o campanie electorala impreuna - si inca de una de succes - si vrem sa tragem cateva…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca cea mai mare realizare a mandatului sau a fost inlocuirea Guvernului PSD cu ''o putere pentru romani''. "Cea mai mare este chiar ultima, (...) respectiv inlocuirea puterii pesediste cu o putere pentru romani", a spus seful…

- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe romani, intr-un mesaj video postat vineri pe pagina sa de Facebook, sa voteze, aratand ca, in 2016, "absenteismul a adus la putere PSD, cea mai nociva guvernare din...

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns de ce mai vorbește despre PSD, dupa ce a inlaturat partidul de la guvernare: ”Dragii mei, trebuie, trebuie, fiindca acest PSD, din pacate, a condus Romania in cei mai mulți din cei 30 de ani de tranziție de dupa revoluție și-n acești 30 de ani, PSD a facut mult…

- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe romani, intr-un mesaj video postat vineri pe pagina sa de Facebook, sa voteze, aratand ca, in 2016, "absenteismul a adus la putere PSD, cea mai nociva guvernare din istoria post-decembrista". "Incepand de astazi, timp de trei zile, romanii din strainatate voteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la adunarea regionala a filialelor PNL Sud-Muntenia, organizata la Pitesti, ca PSD se "agata cu disperare de putere" si a afirmat ca social-democratii vor pierde alegerile. "Acum chiar se apropie alegerile. Ne dam seama noi bucurosi, curajosi. (...) PNL…

- Desi Guvernul Dancila a fost demis pe 10 octombrie, prin motiune de cenzura, echipa PSD putea sa ramana la putere inca o luna si sa organizeze alegerile prezidentiale.Presedintele Klaus Iohannis a respins varianta alegerilor anticipate pentru ca "acest Guvern interimar Dancila ar ramane in…