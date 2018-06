Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca un buget al zonei euro in sine nu este problematic, daca prin acesta nu se creeaza o noua falie.



"Trebuie sa avem foarte mare grija si asta am de gand sa spun colegilor in Consiliu. Un buget al zonei euro in sine nu este problematic daca prin acest buget nu se creeaza o noua falie intre zona euro si tarile non-euro. Asa cum a fost o propunere a Comisiei, pe care am salutat-o la momentul respectiv, acest buget al zonei euro prevede si fonduri pentru dezvoltarea unor…