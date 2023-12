Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Baciu a declarat, luni, dupa ce a iesit de la audierile de la sediul DNA, ca a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate si are „constiinta absolut linistita” referitor la toate lucrurile pe care le-a facut in Romania. „Am dat o declaratie. Am raspuns la absolut toate intrebarile…

- Administrația Prezidențiala a publicat agenda oficiala a celor trei zile in care cuplul prezidențial se va afla in Republica Unita Tanzania. Doar programul primei zile justifica statutul de vizita de stat al deplasarii – intalnirea cu omologul tanzanian. Pentru urmatoarele doua zile au fost puse pe…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos a reusit sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. „Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult…

- Cerul Romaniei a fost acoperit de lumini roșii care au format imaginea unei posibile aurore boreale duminica seara, in mai multe judete din Romania. Mai mulți internauți au postat duminica seara pe rețelele sociale imagini cu cerul de o culoare roșu intens in plina noapte. Imaginile au fost postate…

- Casa Alba a publicat o imagine de la intalnirea președintelui Joe Biden cu reprezentanții forțelor speciale americane din Israel, in care fețele agenților secreți erau complet vizibile. Eroarea a fost depistata abia cteva ore mai tarziu, cand postarea Casei Albe de pe Instagram avea deja mii de aprecieri…

- Mai bine de jumatate de milion de romani cu varste cuprinse intre 0 și 19 ani traiesc astazi in alte țari din UE. Romania este, astfel, „fruntașa” in topul țarilor UE dupa numarul de copii care locuiesc in diaspora, alaturi de familiile care au emigrat. Mulți dintre copiii și adolescenții romani care…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), anunța Agerpres. Ca urmare,…