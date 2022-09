Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul declaratiilor comune sustinute de presedintii Romaniei si Ungariei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a fost intrebat daca poate garanta ca in perioada de iarna nu vor exista perioade in care alimentarea cu energie si gaze va fi oprita. "Criza energetica este urmare a razboiului dus de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca premierul si ministrul Energiei l-au asigurat ca Romania a luat masurile necesare si are rezervele necesare de gaz pentru a putea trece prin iarna. Seful statului a adaugat, intrebat despre recomandarea europeana de reducere a consumului cu 15% atat…

- Dan Barna a afirmat ca, timp de mai multe zile, Romania a avut cea mai scumpa energie din Europa. ”De luni de zile se tot vorbeste ca va veni criza, din pacate, constatam ca suntem deja in plina criza, Romania este astazi in criza si sunt mai multe paliere ale acestei crize pe care le traim si de…

- Situația energetica din Romania și Europa este „un Caritas scapat de sub control”, fiind rezultatul „complacerii” din ultimii 30 de ani și a dependenței de Rusia, considera Dumitru Chisalița, președinte al Asociației Energia Inteligenta și fost director general al producatorului de stat Romgaz. Acesta…

- S-a ieftinit benzina la pompa! Criza generata de Rusia prin invazia Ucrainei a dus la creșterea rapida a prețului barilului de petrol. Efectul a fost creșterea masiva a prețului la carburanți peste tot in lume, in special in Europa. Romania a trecut și inca trece printr-o creștere a prețurilor la carburanți.…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, i-a raspuns vineri șefului statului, care i-a cerut clarificari pentru ca lideri și miniștri UDMR au fost la Tușnad și au aplaudat discursul controversat al lui Viktor Orban. Intr-o declarație pentru Agerpres , Kelemen Hunor a refuzat sa explice aplauzele…

- Astazi, 5 iulie, Klaus Iohannis, Președintele Romaniei a susținut o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Printre curiozitațile jurnaliștilor, Iohannis a fost intrebat care sunt urmatoarele masuri pe care le va lua Guvernul in perioada imediat urmatoare, care se anunța una foarte grea, avand in…

- Criza gazelor continua, dupa ce Europa nu mai primește valoroasa resursa de la Kremlin. Romania are in plan sa inlocuiasca gazele naturale din Rusia cu altele din alta țara. Țara noastra se afla in negocieri cu aceasta. De la cine va primi Romania gaze? Potrivit ministrului Energiei, Virgil Daniel Popescu,…