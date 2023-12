Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va continua sa fie alaturi de partenerii din Balcanii de Vest, sa ii sustina in eforturile pentru atenuarea impactului negativ al razboiului de agresiune al Rusiei si pentru combaterea actiunilor hibride ale acesteia, a aratat presedintele Klaus Iohannis, la Summitul Uniunea Europeana…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla in perioada 13 -15 noiembrie la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest si la Consiliul European, context in care va sustine luarea unor decizii privind deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina si R. Moldova. Potrivit…

- Noua Austrie și Forumul Liberal, formațiune politica din opoziția de la Viena, a transmis intr-un mesaj ca intenția Guvernului condus de Karl Nehammer de a primi Romania și Bulgaria in Schengen doar in cazul transportului aerian este „pur și simplu penibila“, potrivit APA. Europarlamentarul Claudia…

- O avertizare generala cu privire la riscul unor atentate, proteste violente și adunari ilegale a fost transmisa, zilele trecute, de autoritațile din Senegal, ultima țara cu care președintele roman Klaus Iohannis iși incheie, pe 23 noiembrie, turneul din Africa. Agenda publica a Administrației Prezidențiale…

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, este așteptata luni la București pentru a se intalni cu mai mulți oficiali roman, printre care președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Justiției.

- Prima tema analizata in ședința de joi a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), condusa de catre președintele Klaus Iohannis, a constituit-o consumul de droguri și alte substanțe psihoactive de catre tineri și elevi, „ca risc major la adresa siguranței individuale și naționale”, conform unui…

- Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) care are loc, joi de la ora 12.00. Consumul de droguri se afla in fruntea listei de discuții. Printre subiectele inscrise pe ordinea de zi se numara consumul de droguri in randul tinerilor si elevilor, cat si evolutiile privind…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a explodat in conferința susținuta alaturi de președintele Klaus Iohannis. Novak spune ca Ucraina nu poate intra in UE sau NATO cata vreme nu respecta drepturile minoritaților ungare și romane din țara aflata in razboi."Inainte de toate, privitor la razboiul…