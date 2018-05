Iohannis trimite la CCR a doua lege a Justitiei, care vizeaza organizarea CSM

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 19 aprilie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constituție si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- "Sesizarea CCR pe refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi este o prostie, o gluma pentru studentii de anul I la drept", a spus Traian Basescu intr-o interventie telefonica la Romania TV. Fostul presedinte a facut trimitere la legea 303/2004 care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor. “Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public si alti reprezentanti…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri."Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- Procedurile de numire si revocare a procurorilor-sefi vor ramane neschimbate Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta marti, de la ora 14:00, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi fiind invitata la sedinta. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru…

- Astfel, potrivit articolului 54 alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, adjunctii acestuia,…