Iohannis trimis CCR o sesizare asupra Legii privind organizarea judiciara

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, are o prima reactie la gestul presedintelui Klaus Iohannis de a trimie Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Toader nu comenteaza deocamdata continutul sesizari, ci…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului anunta, miercuri, ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei…

- Primul om in stat se adreseaza o data in plus Curtii Constitutionale, de aceasta data in privinta unei legi transmise dinspre Parlament, dupa adoptare, catre Cotroceni, in vederea promulgarii, pe 26 martie anul curent. Este vorba despre Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a declarat in plen ca nicio prevedere a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara nu afecteaza independenta sistemului judiciar, contrariul neputand fi dovedit de nimeni din noiembrie pana in prezent. "As vrea sa fac o precizare foarte importanta,…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres. “Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

