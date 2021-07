Iohannis tremură! Coldea a cablat Guvernul! ”Barna, iepurele lui Cutter” titram ”lovitura” din 22 februarie, atunci cand dezvaluiam ca nu Dan Barna este viitorul prezidențiabil din partea USR – PLUS! Iar pe 20 aprilie insistam ca ”Serviciile franceze merg cu Drula! Cioloș, sacrificat”! Tot atunci avertizand și ca, in acest sens, ”o teribila mașinarie de propaganda este deja pregatita la picioarele […] The post Iohannis tremura! Coldea a cablat Guvernul! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

