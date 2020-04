Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 1 aprilie a.c., decretul privind retragerea decorației conferite Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Astfel, in temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția Romaniei, republicata, precum…

- Spitalul Municipal Radauti are nevoie de personal, materiale sanitare si medicamente, in conditiile in care a devenit unitate de suport, avand in vedere evolutia COVID-19. Managerul unitatii medicale, Traian Andronachi, a transmis catre autoritatile competente, duminica, un apel pentru sprijin in suplimentarea…

- Doua lunii ultramoderne de laparoscopie Storz 3D si 4 K au intrat, recent, in dotarea Secției Chirurgie II a Spitalului Județean de Urgența Ploiești, fiind la dispoziția medicilor pentru efectuarea de intervenții minim invazive, care permit o recuperare mult mai rapida a pacientului.