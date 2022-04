Iohannis: Trebuie să oprim această agresiune ilegală și toți cei găsiți vinovați trebuie să plătească Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica la informațiile despre masacrele descoperite in Ucraina și spune ca sunt inca un argument ca agresiunea ilegala a Rusiei trebuie oprita. Cei responsabili sa fie trași la raspundere de justiția internaționala, mai spune președintele. „Invazia rusa in Ucraina are consecințe teribile, de nedescris – imaginile de la Bucha și alte orașe din Ucraina trebuie sa fie un memento pentru intreaga lume ca trebuie sa oprim aceasta agresiune ilegala și ca toți cei gasiți vinovați trebuie sa plateasca! Justiția internaționala trebuie sa prevaleze!”, a scris,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca imaginile din Bucea si din alte orase ale Ucrainei trebuie sa reaminteasca lumii intregi ca ‘agresiunea ilegala’ din aceasta tara trebuie oprita. ‘Invazia rusa in Ucraina are consecinte groaznice, de nedescris – imaginile din Bucea si din alte orase ale Ucrainei…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica la informațiile despre masacrele descoperite in Ucraina și spune ele sunt inca un argument ca agresiunea ilegala a Rusiei trebuie oprita, pentru ca are consecințe „teribile, de nedescris”. Șeful statului cere ca cei responsabili sa fie trași la raspundere…

- Olena Zelenska, prima-doamna a Ucrainei, a publicat un mesaj emotionant la o luna de la invazia Rusiei in Ucraina, facand un bilant devastator al unei alte realitati in Europa, una in care 121 de copii si 6 medici au fost ucisi, in care 246 de spitale au fost bombardate, 291 de scoli distruse de…

- „Orice fel de sprijin pentru Rusia, asistenta militara, orice alt tip de sprijin, va ajuta Rusia sa duca un razboi brutal impotriva unei natiuni suverane independente, Ucraina, o va ajuta sa continue un razboi care provoaca moarte, suferinta si o cantitate enorma de distrugeri”, a declarat Stoltenberg…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 1 martie 2022, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi sunt evoluțiile privind situația de securitate euroatlantica in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei și masurile pentru gestionarea…

- Liderii G7 au condamnat invadarea Ucrainei de catre Rușia și au aratat ca președintele rus Vladimir Putin a „reintrodus razboiul pe continentul european”, potrivit CNN. Președintele rus „s-a plasat de partea greșita a istoriei”, au scris liderii celor mai industrializate țari ale lumii. „Il condamnam…

- Klaus Iohannis a reacționat la intervenția militara a Rusiei in Ucraina. Președintele „condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei”, se arata intr-un comunicat transmis vineri dimineața. Iata comunicatul integral transmis de administrația prezidențiala: „Aceasta…

- Joe Biden a dat asigurari joi ca orice intrare a trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei ar fi considerata o "invazie", dupa ce a provocat indignarea Kievului evocand miercuri posibilitatea unei "incursiuni minore" a Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Afirmand ca a fost "foarte clar"…