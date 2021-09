Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca investitorii elvetieni trebuie incurajati sa vina in Romania intr-un numar cat mai mare si a transmis ca "chestiunea guvernamentala nu este absolut deloc ingrijoratoare". "Aspectele economice au constituit o parte semnificativa din dialogul pe care l-am avut cu domnul presedinte (al Elvetiei, Guy Parmelin - n.r). Avem investitii foarte importante si de mare succes, investitii elvetiene in Romania, si acest trend va continua. Este clar ca pentru a avea succes in continuare in aceasta relatie…