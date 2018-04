Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi dupa-amiaza, la Bacau, ca majoritatea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar romanesc traieste la un nivel de subzistenta. Seful statului a afirmat, in cadrul dezbaterii "Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei", organizata la Bacau, ca slaba…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit marti despre intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, la solicitarea acestuia. Basescu a precizat ca Iohannis a procedat corect constitutional si a catalogat initiativa…

- Aceștia spun ca adoptarea unui proiect legislativ in acest sens s-a facut fara consultarea organismului profesional care-i reprezinta, fapt ce contravine legii. Reprezentanții Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul de Sanatate și-au declarat astazi, public, nemulțumirea fața…

- Problemele din Sistemul de Aparare si Ordine Publica si din Sanatate se pot rezolva doar in strada, a declarat presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, la finalul protestului organizat...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, a declarat marti la o dezbatere ca de la 1 iulie asiguratii vor putea cumpara medicamente cu si fara contributie personala de la orice farmacie din tara aflata in contract cu sistemul de asigurari sociale de sanatate si…

- Banii colectați in sistemul de sanatate sunt din ce in ce mai puțini. De la o luna la alta, statisticile arata ca in jur de 700 de asigurați „parasesc” sistemul in județul nostru și nu mai cotizeaza la bugetul asigurarilor de sanatate, și așa destul de șubred. Pe o balanța a asiguraților de la finalul…

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.