Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta astazi zi la Bruxelles despre Rusia. „Riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Trebuie sa continuam coordonarea eficienta și sa demonstram o unitate vizibila in timpul acestei crize, care sa sporeasca securitatea intregii zone euro-atlantice”, a scris pe Twitter…