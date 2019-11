Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca in scoli trebuie facuta o educatie antreprenoriala reala si ca Romania are nevoie de capital autohton romanesc.



"Trebuie facuta o educatie antreprenoriala reala. Reala! Atentie! Toata lumea are impresia ca, daca trimitem in scoala pe unii care predau o materie care se numeste Educatie antreprenoriala, am rezolvat problema. Nu e chiar asa! Nu poti sa trimiti la scoala sa predea oamenii ceva ce, de fapt, nu se pricep sa faca. Stiti foarte bine ca am avut - generatia noastra, precum domnul prim-ministru si cum mine - am avut profesorii…