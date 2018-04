Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la remarcile presedintelui Iohannis despre vizita premierului Dancila in Israel si despre discutiile din timpul deplasarii ca ar fi "intelegeri secrete cu evreii", ca sunt "jigniri" si contin "o anumita doza de antisemitism". …

- Presedintele Klaus Iohannis si-a cerut scuze comunitatilor evreiesti, dupa ce a declarat, joi la Bacau, ca „cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii” presedintele PSD Liviu Dragnea, in cadrul vizitei din Israel. „Nu stiu pe ce se bazeaza aceste critici, in afirmația mea nu am folosit…

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a cerut scuze comunitatilor evreiesti, dupa ce a declarat, joi la Bacau, ca "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii" presedintele PSD Liviu Dragnea, in cadrul vizitei din Israel.

- Divergențele dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu au trecut neobservate in presa internaționala. In plus, schimburile indirecte de replici dintre șeful statului și președintele Camerei Deputaților au fost observate…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…