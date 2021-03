Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Vieții Salbatice. „Torturarea, traficarea sau uciderea animalelor salbatice sunt acte reprobabile, care trebuie pedepsite conform legii in vigoare fara nicio ezitare”, afirma Iohannis. „Sunt un susținator fara rezerve…

- Cu prilejul Zilei Mondiale a Vieții Salbatice, președintele Klaus Iohannis a declarat intr-un mesaj difuzat de Administrația Prezidențiala ca este cu totul impotriva uciderii, torturarii sau traficarii animalelor salbatice, pe care le-a calificat drept „acte reprobabile”, iar acestea trebuie pedepsite…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a declarat impotriva uciderii, torturarii sau uciderii animalelor salbatice. Șeful statului a spus ca este, in același timp, un „susținator fara rezerve” al eforturilor de regenerare a padurilor și al protejarii speciilor de animale și plante salbatice.

- Doina Gradea, presedintele director general al Televiziunii Romane, critica absenta reprezentarii SRTv la dezbaterea organizata de deputatul Iulian Bulai miercuri si subliniaza ca „nu s-a incercat un demers de consultare a European Broadcasting Union”. „Recenta dezbatere cu privire la situatia actuala…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, , persoane imobilizate, persoane imunodeprimate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica. Potrivit unui comunicat al…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea potrivit careia sunt incluse in categoria locurilor de munca in conditii speciale activitatile incadrate in grupa 1 de munca din industria de armament. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2020…