Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski s-a adresat participanților la de la Madrid, intr-un mesaj in care liderii alianței militare anticipau, in special, noi cereri de furnizare a armelor necesare forțelor Kievului, in fața agresiunii ruse. Președintele Ucrainei i-a surprins pe toți cei de fața, reiterand mai vechea solicitare…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, referitor la propunerile PSD privind plafonarea prețului la carburanți și sistemul de impozitare, ca susține cota unica și pentru masurile luate de guvern. Șeful statului a spus ca nu este loc pentru populisme și ieșiri la televizor, ci doar pentru ”abordarea…

- Suedia și Finlanda vor deveni in cele din urma parte a NATO, a declarat marți, 28 iunie, la Madrid, premierul spaniol Pedro Sanchez, alaturi de secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg. Comentariul a fost facut cu cateva ore inainte de summitul de la Madrid, in timp ce Turcia a exprimat obiecții…

- Ambasadorul Ucrainei la Ankara,Vasil Bodnar, a acuzat Rusia ca ”fura” si exporta cereale din țara vecina, in special in Turcia.”Rusia fura fara rusine cerealele Ucrainei si le exporta din Crimeea in strainatate, in special in Turcia”, a denuntat Vasil Bodnar intr-un mesaj pe Twitter.”Am cerut ajutorul…

- Romania inceteaza cooperarea nucleara cu Rusia, conform deciziei luate la nivelul Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Decizia de suspendare a colaborarii a fost anunțata, miercuri, de ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja. „De indata ce am preluat mandatul, am trasat o politica de…

- Dupa aproape trei luni de razboi, este evident ca Zelenski ii este net superior lui Putin la comunicarea publica. Probabil ca tocmai la capitolul comunicare publica nu se aștepta Putin ca echipa lui Volodimir Zelenski sa fie atat de bine pregatita, iar acest lucru s-ar putea sa determine chiar pierderea…

- Șeful echipei de procurori de la Bucha a promis ca ii va prinde pe „toți cei care au comis crime sangeroase impotriva civililor pașnici” din oraș, in timp ce imaginile Reuters aratau mai multe cadavre exhumate la locul unei gropi comune. Oficialii ucraineni spun ca sute de civili au fost gasiți morți…

- Șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU, Rafael Grossi, va conduce o misiune la Cernobil cat mai curand posibil, a declarat acesta. „Situația generala a radiațiilor in jurul centralei este destul de normala. A existat un nivel relativ mai ridicat de radiații localizate din cauza circulației…