Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, la Palatul Cotroceni, ca toata lumea asteapta de la Romania o actiune bugetara responsabila, punctand ca, in cazul in care nu se va intampla astfel, tara noastra va intra intr-o procedura speciala care implica un rating in scadere. …

- Pâna la jumatatea acestui an, circa 600.000 de români s-au înregistrat pentru noul statut de rezident î n Marea Britanie, având în vedere Brexitul, conform datelor UK Home Office, citate de Iulian Pasniciuc, manager al Departamentului Impozit pe Venit și Contribuții…

- Ministrul Sanatații spune ca procedura continua și ca Romania va primi un numar de doze din vaccinurile achiziționate de Comisia Europeana. "Faza 3 inseamna și pacienți sau subiecți cu comorbidați și atunci orice incident oprește acel studiu, iar o echipa independenta evalueaza acel pacient.…

- Conform unei modificari a articolul 4, alineatul 1 din actul normativ este acordat „sprijin financiar pentru elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru pregatirea si implementarea proiectelor”. Prin ordonanta de urgenta este acordat sprijin financiar in elaborarea documentatiilor…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a inregistrat in primele șase luni ale anului 2020 o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 454,6 de milioane de lei, apropiata de valoarea anului 2019. In pofida unui context și a unei crize sanitare fara…

- Bulgaria se asteapta la un surplus bugetar de 1,5% din PIB, in scadere aproape la jumatate din cauza pandemiei Bulgaria se asteapta sa inregistreze un excedent fiscal de 1,5% din PIB in primele sapte luni din acest an, fata de un surplus de 2,8% in perioada similara din 2019, a anunțat Ministerul de…

- Vestea momentului pentru toti soferii din România vine din partea celei mai mari companii de pe piata petrolului din România, OMV Petrom. Ce spune unul dintre directorii acesteia despre ce vor gasi românii când vor merge la pompe sa alimenteze? Consumul de carburanti…

- Cea mai mare companie din Romania, lovita in plin de pandemie. OMV Petrom anunța un profit in scadere cu 56%, in primul semestru OMV Petrom, principala companie petroliera romaneasca, a obtinut in prima jumatate a acestui an un profit net de 867 milioane de lei, in scadere cu 56% fata de aceeasi perioada…