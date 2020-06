Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR Kelemen Hunor critica dur decizia președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a contesta amenda primita de la CNCD pentru declarațiile facute pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc și il acuza de dubla masura. “CNCD spune ca o comunitate a fost discriminata, a fost lezata demnitatea…

- L-am vazut azi pe “netalentatul actor” KWI intr-o reprezentatie publica la fel de penibila ca aceea cand, in Campania din 2014, a cantat live imnul Romaniei (cu interpretare si voce de popa beat). Va marturisesc ca am ras cu pofta cateva minute, avand desigur in minte si ideea ca, daca “omul = presedinte…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj video: „Astazi, președintele Romaniei a facut o declarație necivilizata și incitatoare la ura. Domnului președinte Iohannis trebuie sa ii fie clar faptul ca marea majoritate a maghiarilor care traiesc in Transilvania…

- In urma declaratiilor de presa facute luni, 27 aprilie, de Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, cu privire la faptul ca in acest an universitar studentii nu se vor mai intoarce fizic la universitate, iar cursurile vor reincepe in regimul normal de functionare cel mai probabil din toamna, Universitatea…

- Traian Basescu a venit cu critici dure cu privire la planul presedintelui Iohannis de relaxare a masurilor de distantare de la 15 mai. "In Romania s-a testat foarte putin si specialistii nu pot face o structura a bolii pe populatie. Decesele au fost acasa, nu au stiut ca sunt bolnavi si s-au…

- Traian Basescu a venit cu critici dure cu privire la planul presedintelui Iohannis de relaxare a masurilor de distantare de la 15 mai. „In Romania s-a testat foarte putin si specialistii nu pot face o structura a bolii pe populatie. Decesele au fost acasa, nu au stiut ca sunt bolnavi si s-au sufocat…

- Este aidoma lui Traian Basescu. Comparația ar trebui sa-l maguleasca pe Iohannis. Basescu a fost doar ticalos, un mare vulgar și ticalos dar, cand aparea la ora 18, precum cucul din pendula, chiar avea ceva de spus. Uneori, se vorbea și o saptamana despre subiectul declarațiilor lui publice. Ce poți…

- Doi critici ai guvernului se fac remarcati in aceste zile. Primul este Calin Popescu Tariceanu, al doilea este Victor Ponta. Moderatul pe care il avem in vedere este Traian Basescu. Niciunuia dintre ei nu i se poate contesta experienta. Asadar, putem admite ca vorbesc in cunostinta de cauza. Toti trei…