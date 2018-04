Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a fost surprins in trafic de Libertatea. Este pentru a doua oara in aceasta saptamana cand presedintele alege bicicleta pentru a se deplasa. Președintele Romaniei a ieșit la plimbare cu bicicleta și luni, prin parcul Herastrau. Șeful statului a facut, cu aceasta ocazie, o serie de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a deplasat cu bicicleta la serviciu, miercuri dimineața, de la Vila Lac la Cotroceni. Klaus Iohannis a fost surprins in trafic de fotograful Libertatea. Profitand de vremea frumoasa, președintele Romaniei a ieșit la plimbare cu bicicleta și luni, prin parcul…

- Președintele Romaniei a decis ca prima runda de discuții sa aiba loc separat. Astazi va avea loc intalnirea cu conducerea BNR, urmand ca vineri, la ora 11.00, sa se intalneasca cu prim-ministrul Viorica Dancila. Președintele spera ca, dupa aceste discuții, care vor avea loc la Palatul Cotroceni,…

- Iohannis nu a reușit sa o contacteze pe Viorica Dancila, pentru a discuta despre scandalul Ambasadei din Israel, au precizat pentru Libertatea surse politice. șeful statului a vrut sa discute cu șefa Executivului despre consecințele adoptarii Memorandumului prin care se dorește relocarea Ambasadei țarii…

- Presedintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in prealabil in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta vineri Administratia Prezidentiala, care subliniaza ca aceasta decizie nu are la baza evaluari solide si cuprinzatoare si ca "un astfel de demers…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate marti la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis dorind lamuriri cu privire la situatia bugetara si scandalul cu salariile. Seful statului a declarat, la inceputul intalnirii, ca vrea sa afle cum s-a…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Calin Popescu Tariceanu a negat ca a fost convocat la discuții, la Palatul Cotroceni de catre președintele Iohannis. Șeful Senatului a fost ferm, afirmand ca nu are ce discuta cu șeful statului.