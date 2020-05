Iohannis: Suntem pe drumul cel bun, trebuie doar sa continuam! Unii iresponsabili propaga teorii ale conspiratiei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut la Palatul Cotroceni doua sedinte privind masurile de gestionare a epidemiei Covid 19. la care au luat parte premierul Ludovic Orban si mai multi membri ai cabinetului. La finalul acestor discutii, Klaus Iohannis a declarat ca Romania a trecut de la strea de urgenta…

- Dragi romani, inapoi la izolare! Președintele Klaus Iohannis a avertizat din nou, marți, ca, daca ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ dupa relaxarea masurilor de carantina, autoritațile vor fi obligate sa reinstituie starea de urgența. „Cred ca nimeni nu-și mai dorește…

- Seful statului a amintit ca Romania a trecut de cateva zile din starea de urgenta in starea de alerta, perioada in care a constatat ca foarte multi romani respecta regulile - poarta masti de protectie si mentin distantarea sociala. "Din nefericire, au fost in aceste zile niste exemple de comportamente…

- Președintele Klaus Iohannis a facut marți prima sa declarație de la intrarea in starea de alerta. Șeful statului a facut un apel la respectare regulilor pentru a nu fi obligați sa reintram in starea de urgența. „Romania a trecut, de cateva zile, din starea de urgența in starea de alerta. In aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Cotroceni, ca starea de urgenta nu va fi prelungita dupa data de 15 mai, cand se va introduce starea de alerta. Declaratia de presa a fost sustinuta dupa sedinta la care a convocat mai multi…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut luni o declaratie de presa, la finalul sedintei convocate cu cativa reprezentanti ai Guvernului, in care a anuntat ca scolile si universitatile nu se mai redeschid pentru acest an scolar, iar varstnicii vor beneficia de doua intervale orare zilnice de iesire din…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri o declaratie de presa, la finalul sedintei de lucru organizate la Cotroceni cu cativa reprezentanti ai Guvernului, pe tema COVID-19. Presedintele a anuntat ca dupa 15 mai vom fi obligati sa purtam masti in spatiile publice inchise si in transportul…