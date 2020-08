Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din capitala Libanului au fost nevoite sa trateze pacienții in parcari, dupa ce exploziile puternice au afectat cladirile, iar o mare parte din Beirut a ramas fara electricitate, transmite Al Arabiya.Ministrul Sanatații din Liban a declarat ca exploziile din orasul Beirut au ucis 50 de oameni,…

- "Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire grabnica ranitilor. Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile", a scris ministrul Bogdan Auresecu, pe contul sau de Twitter. Klaus Iohannis, mesaj de condoleante dupa explozia din Beirut.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti seara, condoleante familiilor victimelor exploziilor din Beirut. „Sincere condoleante familiilor victimelor exploziilor ingrozitoare din Beirut. Suntem alaturi de Liban si de poporul libanez in aceste vremuri dificile”, a scris Iohannis, pe Twitter. „My…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante victimelor exploziilor de marti din capitala Libanului si afirma ca "Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile"."Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiilor victimelor exploziilor care au avut loc in Beirut."Sincere condoleante familiilor victimelor exploziilor ingrozitoare din Beirut. Suntem alaturi de Liban si de poporul libanez in aceste vremuri dificile", a scris seful statului,…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

