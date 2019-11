Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca sunt sperante pentru eliminarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii pentru cetatenii romani."Vizele pentru America sunt o chestiune pe care o tratam cu foarte multa seriozitate si constant. Sunt sperante, dar este o chestiune tehnica…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Bogdan Aurescu, potrivit Administratiei Prezidentiale. Bogdan Aurescu este desemnat ministru de Externe in Cabinetul condus de Ludovic Orban. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Candidata umanista Ramona Ioana Bruynseels a discutat și despre relația cu partenerii externi ai Romaniei, atingand subiectul sensibil al vizelor in Statele Unite ale Americii. In ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite, Ramona Ioana Bruynseels s-a intrebat daca „se poate…

- Veste uriașa pentru Polonia! Casa Alba a anuntat ca cetatenii polonezi vor putea calatori fara vize in Statele Unite ale Americii. Intr-o intrevedere cu omologul polonez, presedintele american a anunța...

- In cursul intrevederii pe care a avut-o cu presedintele Poloniei Andrzej Duda, Donald Trump a declarat: "Eliminarea vizelor este in curs, a fost deja aprobata. Facem acest lucru automat acum si o vom definitiva cat mai curand, pentru a fi mai usor sa se ajunga in Polonia si in Statele Unite pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca nu accepta nicio propunere de remaniere a Guvernului. "In primul rand, nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern, nu doar pentru ca acest Guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile sunt pur…

- G7, organizație formata din Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite, a fost de acord sa acorde sprijin și pentru un plan pe termen mediu de reimpadurire, plan care va fi prezentat Organizației Națiunilor Unite in luna septembrie, a informat aceeași sursa. Președintele…