- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanțe familiilor pacienților decedați in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața noua persoane internate in secția de Terapie Intensiva. Președintele spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman…

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineața la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. 7 pacienți au murit in urma incendiului. In dimineața de vineri in spital se aflau 113 pacienți, dintre care 10 internați la Terapie Intensiva. Au fost activate planurile roșu și alb, iar pacienții…

- Incendiu ATI Constanța: 9 pacienți au decedat Foto: Arhiva/ IGSU Noua pacienti au decedat in urma incendiului izbucnit la sectia ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase,anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Incendiul s-a manifestat la nivelul secției ATI cu pacienți COVID.…