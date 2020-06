Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a facut joi apel la romani sa se fereasca in continuare de coronavirus, prin purtarea mastii de protectie si igiena mainilor, aratand ca acest virus ''nu pleaca in concediu sau in vacanta''. "Virusul nu pleaca in concediu sau in vacanta, este in comunitate.…

