- "Buna dimineata. Am luat o decizie imprtanta si vreau sa v-o comunic in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei", a declarat Klaus Iohannis la Sibiu.

- Un numar de 18 pompieri din municipiul Medias intervin in sprijinul cetatenilor afectati de inundatii din judetul Alba, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, pompierii s-au deplasat cu autospeciale…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca a decis sa convoace o sedinta speciala a CSAT pentru discutii privind viitorul Summit NATO de la Bruxelles. "Romania abordeaza aceste chestiuni la modul cel mai serios si in lumina…

- Politisti din Calarasi efectueaza miercuri 22 de perchezitii in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete. Potrivit IGPR, 17 mandate de aducere vor fi puse in executare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(A…

- Traficul rutier este blocat sambata dimineata pe DN7, la km 241+600 m, la intrarea in judetul Sibiu, spre Valcea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Elena Welter. Potrivit sursei citate, circulatia masinilor a fost oprita pe un sens dupa ce "rostul…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. AGERPRES/(AS - autor: Cristina Tatu, editor:…

- Gheorghe Constantin a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.…