Iohannis, summit, fază amuzantă de față cu reprezentantul administrației Trump La un moment dat, a fost o faza mai haioasa in care dupa discurs, reprezentantul administrației Trump, Ian Steff, Assistant Secretary in cadrul Departamentului de Comerț al SUA, a plecat de pe scena, iar Klaus Iohannis venise acolo sa ii stranga mana. A așteptat cateva secunde pana s-a intors oficialul și și-au strans mainile. Reuniune a 12 state Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, care reuneste cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate intre Marea Baltica, Adriatica si Marea Neagra - Austria, Bulgaria, Croatia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

