Iohannis: Știm unde va fi poziţionat în România acest battlegroup al NATO Romania este pregatita sa gazduiasca grupul de lupta al NATO, fiind cunoscut locul unde va fi pozitionat, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, insa a precizat ca detaliile vor fi facute publice in momentul in care va fi aprobat formal la nivelul Aliantei Nord-Atlantice. „Am discutat cu presedintele Macron in marja intalnirii de aseara si aceasta chestiune. Ramanem implicati, Franta isi doreste in continuare sa fie natiune cadru, noi ne dorim in continuare ca acest grup de lupta - "battlegroup", cum se numeste in NATO - sa fie pozitionat in Romania. Si da, pot sa va spun ca noi suntem pregatiti,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

