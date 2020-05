Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania, fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. Potrivit…

- Președinte Romaniei, Klaus Iohannis, a participa joi, la o videoconferința cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și reprezentanți ai instituțiilor locale cu privire la situația de la Suceava.Videoconferința nu a…

- Ministerul Muncii anunta ca la data de 1 aprilie sunt inregistrate aproape 795.291 de contracte de munca suspendate, cele mai multe in industria prelucratoare, si peste 155.000 de contracte care au incetat, in domeniul comertului, industriei prelucratoare si constructiilor.Ministerul Muncii…

- Fostul premier Viorica Dancila susține miercuri, pe Facebook, ca in linia intai a bataliei impotriva coronavirusului sunt femeile, rugandu-i pe Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Marcel Vela sa spuna un cuvant de apreciere pentru „doamnele și domnișoarele care in aceste zile salveaza Romania”.Marturie…

- O noua sedinta pe tema masurilor pentru gestionarea epidemiei de coronavirus are loc marti la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis urmand sa discute cu premieurl Ludovid Orban, cu ministrii Sanatatii, Afacerilor Interne, Muncii si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea luni, de la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Or...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua sambata, 28 martie a.c., incepand cu ora 12,00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II, sectie externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan Otopeni, informeaza administratia prezidentiala.La…

- Madalina Dobrovolschi, fosta purtatoare de cuvant a președintelui Klaus Iohannis, se intoarce in televiziune și va modera o emisiune la postul Realitatea Plus, scrie Paginademedia.ro. Madalina Dobrovolschi va modera emisiunea „Legile puterii”, care pana recent era realizat de Denise Rifai. Aceasta din…