Iohannis stă într-o rână și la filmări Unui copil, de ziua lui, ii faci cadouri și surprize. Ii dai dulciuri, mașinuțe sau papuși, il alinți și ii faci toate poftele. Dintre toate acestea, Iohannis nu a facut nimic. Nu i-a dus pe copiii Romaniei la teatru sau in parc, nu i-a rasfațat cu inghețata și nici parinților nu le-a promis ca o […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air va aloca, in iulie 2020, doua aeronave Airbus A320 pe aeroportul din Larnaca, unde va fi cea de-a 28-a baza, si va lansa din acest loc zece rute noi catre sase tari, inclusiv spre Suceava, informeaza un comunicat al operatorului aerian.Locurile pe noile rute…

- Potrivit spuselor acestuia, social-democrații ar putea decide sap faca acest pas deoarece actualul Executiv face mult rau și ia masuri haotice. Intr-o declarație de presa la Senat , dupa moțiunea simpla depusa impotriva ministrului Marcel Vela, senatorul Șerban Nicolae a estimat ca va urma, in scurta…

- Ion Minzina: In timp ce premierul Ludovic Orban planteaza prin Argeș copaci deja inradacinați, Guvernul sau iși bate in continuare joc de țara. Comunicat de presa PSD Argeș. ”In timp ce premierul Ludovic Orban planteaza prin Argeș copaci deja inradacinați, Guvernul sau iși bate in continuare joc de…

- El a afirmat ca in ultimele zile, de la intrarea in starea de alerta, a vazut foarte multi romani care respecta in continuare regulile, dar din nefericire a vazut si comportamente contrare regulilor sanitare. Presedintele a avut marti doua runde de discutii cu premierul Ludovic Orban si cu membri ai…

- Autor: Octavian ANDRONIC Daca printre cei cațiva infecționiști care au preluat comanda țarii in urma declararii pandemiei s-ar fi aflat și un psiholog, poate ca manifestarile de fronda fața de de o stare de urgența la fel de absurda ca cea de alerta, nu ar fi avut loc și nu ar fi amenințat sa se…

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca "e o frenezie dementa ce se intampla la PNL", spunand ca a putut sa vada asta la Senat in momentul in care s-au intrunit cele trei comisii pentru a audia ministrii. Liderul ALDE a criticat-o in termeni duri pe Violeta Alexandru. "Am…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a cerut sambata Guvernului sa precizeze pe ce baza legala se vor limita drepturile si libertatile cetatenilor in perioada starii de alerta si a subliniat ca restrictiile, amenzile, sanctiunile trebuie sa fie conform legii si Constitutiei. …

- Incepand de astazi, de la ora 11, si continuand sambata si duminica, la adresa https: ro ro.facebook.com CMEPTCJ , sectiunea video, elevii vor putea viziona filmari ale povestilor avandu i ca autori pe Ion Creanga, Emil Garleanu si Barbu Stefanescu Delavrancea.Initiativa face parte din seria de activitati…