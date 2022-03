Iohannis: SRI are un rol esențial în protejarea valorilor democratice

Presedintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj cu ocazia zilei Serviciului Roman de Informatii in care arata ca SRI are un rol esențial în protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale ale României și ale aliaților sai, în realizarea securitații naționale, în asigurarea respectarii drepturilor și libertaților cetațenilor și in apararea statului de drept.

Klaus Iohannis adauga ca pandemia de COVID-19 a schimbat pentru multe instituții din Romania ordinea…