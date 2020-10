Iohannis spune că nu are informații despre afacerile lui Biden cu România Președintele Klaus Iohannis a dclarat, miercuri, ca nu are infromații cu privire la dezvaluirile pe care le anunța Donald Trump și echipa sa in legatura cu afacerile pe care Hunter Biden le-ar avea cu Romania. „Nu am niciun fel de informații despre acest personaj și daca apar date pe care noi nu le-am cunoscut, le vom declara. Dar, la acest moment, nu am niciun fel de informație despre acest personaj”, a raspuns președintele unei intrebari legate de acest caz. Romania a devenit un subiect in urmatoarea dezbatere prezidențiala din Statele Unite ale Americii . Șeful Cancelariei de la Casa Alba,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

