Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, in tabara mobila pentru refugiati de la Siret, ca, in prezent, nu exista date care sa sustina un scenariu potrivit caruia Republica Moldova ar fi amenințata. „Pornim de la scenariul in care acest conflict nu se va extinde, NATO nu va fi implicata in acest conflict militar si nici Romania, nu va fi implicata in acest conflict. Rolul nostru pe care il vedem (…) ajutam pe cei care se refugiaza, vom ajuta si pe cei care raman in Ucraina, iar cu Moldova suntem intre o relatie foarte stransa si suntem o hotarati ca in situatia in care umanitar este nevoie…