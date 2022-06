Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat in cadrul conferintei comune cu presedintele Emmanuel Macron, aflat in vizita in Romania, ca a discutat cu presedintele francez si a explicat „asteptarea legitima a Romaniei” privind aderarea la Spatiul Schengen. La randul sau, presedintele Frantei si-a exprimat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, s au intalnit astazi, 15 iunie 2022 la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.In cadrul discursului sustinut, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis i a multumit presedintelui francez pentru prezenta…

- Maia Sandu, aflata joi la Paris, unde s-a intalnit cu președintele Emmanuel Macron, susține ca Republica Moldova conteaza pe sprijinul Franței pentru primirea statului de țara candidata la UE.

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri o intalnire cu președintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass. S-a discutat despre asistența pe care Banca Mondiala ar putea sa o acorde autoritaților romane și țarilor din regiune in efortul de gestionare a situației refugiaților. „Agenda discuțiilor…

- Republica Moldova a primit chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE. Documentul i-a fost transmis astazi, la Luxemburg, vicepremierului Nicu Popescu, ministru de externe, de catre comisarul pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi. Președintele Klaus Iohannis a salutat,…