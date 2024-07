Iohannis solicită atenţie sporită pentru Flancul Estic şi Marea Neagră Summitul NATO Presedintele Klaus Iohannis va participa, de marti pana joi, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord ( NATO ), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Administratia Prezidentiala a informat intr-un comunicat de presa ca summitul din 2024 este unul aniversar, marcand 75 de ani de la infiintarea NATO, cea mai puternica alianta politico-militara din istorie, care a dovedit inclusiv in perioada dificila de la declansarea razboiului impotriva Ucrainei ca unitatea, solidaritatea si hotararea Aliatilor reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

