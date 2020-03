Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la sosirea la Palatul Victoria, unde prezideaza prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele COVID-19, ca situatia de la noi nu este foarte grava,…

- Avand in vedere Hotararea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, discuțiile și masurile de prevenție la nivel global/ național in ceea ce privește COVID-19, contextul epidemiologic actual, in vederea prevenției…

- Seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca miercuri, la ora 16,00, va avea loc prima reuniune a grupului de lucru interinstitutional pentru evaluarea impactului economic al efectelor epidemiei de...

- Presedintele american Donald Trump da asigurari ca este pregatit sa se testeze cu privire la noul coronavirus, dar subliniaza ca se simte pentru moment ”foarte bine” si ca medicul sau nu vede ce rost ar avea s-o faca, dupa ce unul dintre colaboratorii sai s-a plasat in mod voluntar in carantina luni,…

- Seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca miercuri, la ora 16,00, va avea loc prima reuniune a grupului de lucru interinstitutional pentru evaluarea impactului economic al efectelor epidemiei de coronavirus in Romania. La aceasta prima sedinta vor participa prim-ministrul…

- Ca urmare a sedintei Comandamentului de urgenta convocat la Primaria Municipiului Bucuresti in 09.03.2020 si a Hotararii nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, manifestarile culturale organizate la muzeele din…

- In conformitate cu Hotararea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei s-au decis urmatoarele: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…