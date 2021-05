Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Summitul privind problematica sociala care are loc la Porto, in Portugalia, ca sistemele de educatie din statele Uniunii Europene trebuie sa fie mai interconectate cu piata muncii si a subliniat necesitatea flexilibitatii astfel incat europenii sa poata studia unde doresc si sa aiba sansa sa-si gaseasca o slujba buna. „Este un fapt cunoscut ca o buna educatie iti ofera mai multe sanse in viata. Este evident valabil pentru indivizi, dar trebuie sa fim foarte constienti ca e din ce in ce mai valabil pentru societatile noastre. (…) Sistemul nostru…