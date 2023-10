Președintele Romaniei, Klaus Iohannis și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au oferit declarații de presa, marți. Zelenski a fost primit la Cotroceni, de catre Klaus Iohannis. „Ma bucur sa il primesc pe Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Aceasta vizita transmite un mesaj puternic. Ne dorim o relație bilaterala bazata pe incredere și in beneficul cetațenilor noștri. Am decis astazi sa avem un parteneriat strategic. Am semnat azi o declarație comuna care evoca cadrul principial de cooperare. In prezent ne concentram sa ajutam Ucraina sa caștige razboiul. L-am asigurat pe președintele…