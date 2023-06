Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei și omologul ucrainean au transmis o declarație comuna cu privire la integrarea euroatlantica a Ucrainei. Cei doi oficiali au confirmat angajamentul de a consolida eforturile comune de susținere a integrarii Ucrainei in NATO.

- Liderii europeni adunați la Summitul Comisiei Politice Europene de la Bulboaca au facut poza de grup a evenimentului. In centrul primului rand s-a aflat gazda summitului, președintele Maia Sandu, flancata de omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, și președintele Consiliului European (CE), Charles…

- Președintele Romaniei va participa joi, 1 iunie, la al doilea Summit al Comunitații Politice Europene, care avea loc in Republica Moldova. La reuniune vor participa 47 de șefi de stat sau de guvern, președinții Consiliului European și al Parlamentului European.

- Pompierii și salvatorii moldoveni au intrat in ultima faza de pregatire inainte sa se alature rețelei internaționale de cooperare in domeniul prevenirii dezastrelor, pregatirii și raspunsului in asemenea cazuri.

- Astazi, Republica Moldova a fost invitata sa adere la Mecanismul de protecție civila al Uniunii Europene. Astfel, pompierii și salvatorii moldoveni intra in ultima faza de pregatire pentru a se alatura celei mai puternice rețele internaționale de cooperare in domeniul prevenirii dezastrelor, pregatirii…

- Premierii din Romania, Bulgaria, Polonia, Slovacia si Ungaria au semnat o scrisoare comuna catre șefa CE, cerand protecție in scandalul cerealelor din Ucraina. Oficialii din țarile afectate de importul cerealelor din Ucraina cer ca Uniunea Europeana sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole…